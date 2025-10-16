Câmara apura denúncia de “rachadinha” contra vereador Damião

A Câmara Municipal de Araçatuba abriu um procedimento interno para investigar uma denúncia de possível prática de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade). O caso foi encaminhado à Corregedoria Parlamentar, que será responsável por analisar os fatos e definir os próximos passos.
A apuração teve início após uma ex-assessora parlamentar, exonerada recentemente, encaminhar uma mensagem de celular ao setor de Recursos Humanos da Casa relatando supostas irregularidades. O conteúdo foi repassado à Presidência, que, conforme prevê o Regimento Interno, remeteu o caso à Corregedoria.
A reportagem conversou com a ex-assessora, que confirmou ter informado o setor de RH sobre os fatos, ressaltando que a própria Câmara formalizou a denúncia internamente para viabilizar a investigação.
Em nota oficial assinada pela presidente da Câmara, vereadora Edna Flor (Podemos), a Casa confirmou o recebimento da mensagem e o encaminhamento à Corregedoria “para apuração quanto à veracidade dos fatos”, em cumprimento ao Código de Ética e Decoro Parlamentar.
O corregedor parlamentar, vereador Luís Boatto (Solidariedade), será responsável por emitir um parecer preliminar. A depender do resultado, o caso poderá ser arquivado ou encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, formado pelos vereadores Gilberto Batata Mantovani (PSD), Rodrigo Atayde (PRTB) e João Pedro Pugina (PL).
Sem contato com o vereador
A reportagem tentou contato com o vereador Damião Brito por mensagens de WhatsApp, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. A expectativa é de que o parlamentar se manifeste publicamente após a análise da Corregedoria.
Reunião com empresa investigada ocorreu em maio
Este não é o primeiro episódio que coloca o nome do parlamentar em evidência. Em maio deste ano, Damião participou de uma reunião na Câmara com representantes da empresa Transmimo Transportes, investigada pelo Ministério Público por suposta formação de cartel em Campinas. O encontro ocorreu no âmbito da Comissão Especial para Modernização e Aprimoramento dos Modais de Transporte Urbano.
Na ocasião, a empresa apresentou propostas técnicas para disputar futura licitação do transporte coletivo em Araçatuba. A presença da Transmimo gerou preocupação devido ao histórico judicial da companhia e de seus sócios, que foram alvos de operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em 2020.
