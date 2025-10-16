Câmara apura denúncia de “rachadinha” contra vereador Damião

A Câmara Municipal de Araçatuba abriu um procedimento interno para investigar uma denúncia de possível prática de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade). O caso foi encaminhado à Corregedoria Parlamentar, que será responsável por analisar os fatos e definir os próximos passos.

A apuração teve início após uma ex-assessora parlamentar, exonerada recentemente, encaminhar uma mensagem de celular ao setor de Recursos Humanos da Casa relatando supostas irregularidades. O conteúdo foi repassado à Presidência, que, conforme prevê o Regimento Interno, remeteu o caso à Corregedoria.

A reportagem conversou com a ex-assessora, que confirmou ter informado o setor de RH sobre os fatos, ressaltando que a própria Câmara formalizou a denúncia internamente para viabilizar a investigação.