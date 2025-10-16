Motorista é presa por dirigir alcoolizada e atropelar pedestre

Uma mulher de 39 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira (15) em Araçatuba, depois de atropelar um pedestre enquanto dirigia alcoolizada e sem carteira de habilitação válida no Brasil. O acidente aconteceu na rua Joseph Smith Júnior, no bairro São José.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes foram acionados após relatos de um acidente com vítima. No local, encontraram a motorista próxima à sua caminhonete GM S10 prata, cercada por populares.

A condutora afirmou que trafegava sentido bairro–centro quando o homem, de 42 anos e residente em Clementina, atravessou a rua inesperadamente, sendo atingido pelo veículo. Ela permaneceu na cena e acionou o resgate, que realizou os primeiros socorros. O pedestre sofreu um corte na testa e ficou em observação por cerca de seis horas no Pronto-socorro Municipal.