Motorista é presa por dirigir alcoolizada e atropelar pedestre

Uma mulher de 39 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira (15) em Araçatuba, depois de atropelar um pedestre enquanto dirigia alcoolizada e sem carteira de habilitação válida no Brasil. O acidente aconteceu na rua Joseph Smith Júnior, no bairro São José.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes foram acionados após relatos de um acidente com vítima. No local, encontraram a motorista próxima à sua caminhonete GM S10 prata, cercada por populares.
A condutora afirmou que trafegava sentido bairro–centro quando o homem, de 42 anos e residente em Clementina, atravessou a rua inesperadamente, sendo atingido pelo veículo. Ela permaneceu na cena e acionou o resgate, que realizou os primeiros socorros. O pedestre sofreu um corte na testa e ficou em observação por cerca de seis horas no Pronto-socorro Municipal.
O teste de alcoolemia da motorista indicou 0,71 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Ela também informou que possui CNH apenas na Espanha, sem apresentar documentos que comprovassem a informação.
Após perícia do Instituto de Criminalística, o veículo, com documentação em dia, foi entregue a uma amiga da condutora.
A mulher foi levada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa por dirigir alcoolizada, lesão corporal culposa com agravante por ausência de habilitação e qualificada pela embriaguez.
