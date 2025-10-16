Justiça obriga Andradina a custear cirurgia pós-bariátrica

A história de J.S.M.M., moradora de Andradina, ganhou novos contornos de esperança após decisão unânime da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O colegiado manteve sentença da 1ª Vara de Andradina que obriga o município a realizar, no prazo de 60 dias, uma cirurgia reparadora pós-bariátrica conhecida como dermolipectomia abdominal.

Diagnosticada com obesidade mórbida, a paciente foi submetida a uma cirurgia bariátrica indicada por médicos. O procedimento foi bem-sucedido, mas a rápida perda de peso trouxe novas dificuldades: o excesso de pele abdominal passou a provocar dores constantes, assaduras e risco de infecções por micoses e outras doenças.

“Não é vaidade, é saúde”, destacou a defesa nos autos. A perícia médica do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) confirmou a necessidade do procedimento, classificando-o como indispensável para o bem-estar físico da paciente.