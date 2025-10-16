Justiça obriga Andradina a custear cirurgia pós-bariátrica

A história de J.S.M.M., moradora de Andradina, ganhou novos contornos de esperança após decisão unânime da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O colegiado manteve sentença da 1ª Vara de Andradina que obriga o município a realizar, no prazo de 60 dias, uma cirurgia reparadora pós-bariátrica conhecida como dermolipectomia abdominal.
Diagnosticada com obesidade mórbida, a paciente foi submetida a uma cirurgia bariátrica indicada por médicos. O procedimento foi bem-sucedido, mas a rápida perda de peso trouxe novas dificuldades: o excesso de pele abdominal passou a provocar dores constantes, assaduras e risco de infecções por micoses e outras doenças.
“Não é vaidade, é saúde”, destacou a defesa nos autos. A perícia médica do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) confirmou a necessidade do procedimento, classificando-o como indispensável para o bem-estar físico da paciente.
No acórdão, o relator, desembargador Paulo Galizia, afirmou que a cirurgia “perde seu caráter de procedimento eletivo e passa a possuir caráter de urgência”, enfatizando que o Estado deve agir com rapidez para assegurar o direito constitucional à saúde. A decisão foi acompanhada pelos desembargadores Marcelo Semer e Antonio Carlos Villen, de forma unânime.
Para a advogada Karla Simões Malvezzi, responsável pela ação, o desfecho representa mais do que um procedimento cirúrgico ? é o reconhecimento da dignidade de uma cidadã. Em entrevista exclusiva à Folha da Região, Karla relembrou que a paciente já havia obtido decisão favorável anteriormente para uma cirurgia de reparação das mamas.
“Com essa nova determinação judicial, minha cliente terá a oportunidade de viver com mais conforto e autoestima, livre dos transtornos físicos e psicológicos que acompanham quem enfrenta a obesidade”, afirmou.
A advogada, que atua desde 2012 em casos envolvendo direitos constitucionais à saúde, destacou ainda a importância do precedente para outros pacientes.
“Essa decisão é um avanço significativo. Ela abre caminho para que pessoas em situações semelhantes também busquem garantir seus direitos. Infelizmente, tanto o SUS quanto os planos de saúde ainda negam, pela via administrativa, esses procedimentos essenciais, obrigando os pacientes a recorrerem à Justiça”, explicou.
