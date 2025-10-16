16 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NÃO RESISTIU

Tragédia em Andradina: bebê morre após engasgamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Preodução/Google Street View
Bebê foi conduzido para a UPA, mas não resistiu
Bebê foi conduzido para a UPA, mas não resistiu

Um bebê morreu após um episódio de engasgamento, que mobilizou familiares, forças de segurança e equipes de saúde em uma corrida contra o tempo, na manhã desta quinta-feira, 16, em Andradina.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, em um ato de desespero, os familiares levaram a criança diretamente ao quartel da Polícia Militar, na tentativa de obter atendimento imediato. No local, os policiais realizaram os primeiros procedimentos de emergência.

Em seguida, o bebê foi encaminhado com urgência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina. Apesar dos esforços intensos das equipes médicas, o óbito foi confirmado na unidade. A cena de dor na entrada da UPA comoveu moradores que presenciaram o sofrimento da mãe, da avó e de outros parentes.

Informações iniciais, ainda não confirmadas oficialmente, apontam que a criança faria parte de uma gestação gemelar, com nascimento em 27 de agosto. A idade exata e os detalhes sobre o engasgamento ainda serão esclarecidos pelas autoridades.

As circunstâncias do caso serão apuradas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários