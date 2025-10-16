Tragédia em Andradina: bebê morre após engasgamento

Um bebê morreu após um episódio de engasgamento, que mobilizou familiares, forças de segurança e equipes de saúde em uma corrida contra o tempo, na manhã desta quinta-feira, 16, em Andradina.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, em um ato de desespero, os familiares levaram a criança diretamente ao quartel da Polícia Militar, na tentativa de obter atendimento imediato. No local, os policiais realizaram os primeiros procedimentos de emergência.

Em seguida, o bebê foi encaminhado com urgência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina. Apesar dos esforços intensos das equipes médicas, o óbito foi confirmado na unidade. A cena de dor na entrada da UPA comoveu moradores que presenciaram o sofrimento da mãe, da avó e de outros parentes.