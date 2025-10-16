Mulher faz 'tour de furtos' em lojas de shopping e acaba presa

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar em Araçatuba na tarde de quarta-feira (15) após ser flagrada furtando roupas e perfumes em várias lojas do shopping Praça Nova. A prisão ocorreu depois que seguranças do centro de compras acionaram a equipe policial informando que a suspeita havia colocado os produtos furtados dentro de um veículo no estacionamento.

Durante a abordagem, a mulher confessou ter subtraído mercadorias de estabelecimentos como C&A, Renner, Riachuelo e Soneda Perfumaria, todos localizados dentro do shopping.

Os itens foram recuperados e apresentados na delegacia. Após o registro da ocorrência, a suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.