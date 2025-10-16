PAT de Birigui divulga novas oportunidades de trabalho; CONFIRA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui anunciou nesta quinta-feira (16) a abertura de 14 vagas de emprego em diferentes segmentos. As oportunidades abrangem sete funções distintas, contemplando áreas como administração, atendimento, indústria, tecnologia e comércio.

Os candidatos interessados podem manifestar interesse por meio do WhatsApp (18) 3642-3778. O órgão ressalta que a seleção e a contratação são de responsabilidade das próprias empresas, cabendo ao PAT apenas a intermediação entre empregadores e profissionais.

O atendimento presencial no posto ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Para ser atendido, é necessário realizar agendamento prévio pelo site pat.agendasp.sp.gov.br.