PAT de Birigui divulga novas oportunidades de trabalho; CONFIRA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui anunciou nesta quinta-feira (16) a abertura de 14 vagas de emprego em diferentes segmentos. As oportunidades abrangem sete funções distintas, contemplando áreas como administração, atendimento, indústria, tecnologia e comércio.
Os candidatos interessados podem manifestar interesse por meio do WhatsApp (18) 3642-3778. O órgão ressalta que a seleção e a contratação são de responsabilidade das próprias empresas, cabendo ao PAT apenas a intermediação entre empregadores e profissionais.
O atendimento presencial no posto ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Para ser atendido, é necessário realizar agendamento prévio pelo site pat.agendasp.sp.gov.br.
Além da divulgação de vagas, o PAT também oferece serviços de apoio ao trabalhador, como a emissão da Carteira de Trabalho Digital, auxílio para solicitação de seguro-desemprego e orientações relacionadas a pendências trabalhistas.
Vagas disponíveis
- 05 vagas para operador de telemarketing — exigido ensino médio completo, conhecimento em pacote Office e idade mínima de 18 anos. Experiência em vendas será considerada diferencial. A empresa oferece salário fixo, comissão, convênio médico e odontológico, além de benefícios como Sesc e Gympass.
- 01 vaga para carpinteiro — necessário possuir experiência comprovada e disponibilidade imediata.
- 01 vaga para montador de calçados — exige experiência com Waster e máquina TM-12.
- 01 vaga para lixador de calçados — é preciso ter experiência na área.
- 01 vaga para riscador de calçados — experiência na função é requisito.
- 01 vaga para encostador de solas.
- 01 vaga para vendedor externo — é necessário possuir CNH, veículo próprio e experiência em vendas ou representações.
- 01 vaga para marceneiro — exige experiência anterior na função.
- 01 vaga para expedidor — é necessário ter experiência com operações de e-commerce.
