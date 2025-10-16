Araçatuba, Birigui e Penápolis ampliam empregos formais

O relatório mais atualizado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que as quatro maiores cidades da região somaram 434 novos empregos com carteira assinada em agosto de 2025.
Segundo o levantamento, Araçatuba, Birigui e Penápolis registraram crescimento no número de contratações, enquanto Andradina foi a única a encerrar o mês com saldo negativo.
Com 271 novas vagas abertas, Birigui voltou a ocupar a liderança na geração de empregos formais. O destaque foi o setor de serviços, responsável por 139 postos, seguido da indústria (73), comércio (44), agropecuária (10) e construção civil (5). O número total de trabalhadores com carteira assinada no município chegou a 33.722, aumento de 0,81% em relação a julho. De janeiro a agosto, a cidade acumula 2.543 empregos criados.
Em Araçatuba, o saldo foi positivo em 171 vagas, resultado de 2.486 admissões e 2.315 desligamentos. A construção civil puxou o crescimento, com 74 postos, seguida do comércio (65) e da indústria (48). Já a agropecuária teve retração de 16 vagas e o setor de serviços manteve estabilidade. O estoque de empregos formais chegou a 58.880 trabalhadores, alta de 0,29% no mês e 1.874 novas vagas acumuladas em 2025.
O município de Penápolis também teve desempenho positivo, com 180 novos empregos. Foram 810 contratações e 530 desligamentos. O destaque ficou por conta do setor de serviços, com 81 vagas, seguido da indústria (53), comércio (59) e agropecuária (22). A construção civil foi o único setor com saldo negativo, fechando 15 postos. O total de trabalhadores formais chegou a 18.191, um aumento de 1% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, Penápolis soma 1.458 empregos criados.
Somadas, as quatro cidades ultrapassaram 128 mil trabalhadores com carteira assinada, totalizando 128.380 profissionais formais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.