Araçatuba, Birigui e Penápolis ampliam empregos formais

O relatório mais atualizado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que as quatro maiores cidades da região somaram 434 novos empregos com carteira assinada em agosto de 2025.

Segundo o levantamento, Araçatuba, Birigui e Penápolis registraram crescimento no número de contratações, enquanto Andradina foi a única a encerrar o mês com saldo negativo.

Com 271 novas vagas abertas, Birigui voltou a ocupar a liderança na geração de empregos formais. O destaque foi o setor de serviços, responsável por 139 postos, seguido da indústria (73), comércio (44), agropecuária (10) e construção civil (5). O número total de trabalhadores com carteira assinada no município chegou a 33.722, aumento de 0,81% em relação a julho. De janeiro a agosto, a cidade acumula 2.543 empregos criados.