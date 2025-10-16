16 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BRIGA DE GALO

Homem é flagrado com 14 galos usados em rinhas em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia Civil resgatou os animais após denúncia; aves estavam feridas e serão tratadas por veterinários.
Polícia Civil resgatou os animais após denúncia; aves estavam feridas e serão tratadas por veterinários.

Um homem foi detido na terça-feira (14) em Andradina após a Polícia Civil encontrar 14 galos mantidos para participação em rinhas. Os animais foram localizados em uma propriedade no bairro Pereira Jordão, depois que uma denúncia anônima levou os agentes até o local.

De acordo com a Polícia Civil, cinco das aves já eram adultas e nove ainda estavam em fase de treinamento para os combates. Todas apresentavam sinais de maus-tratos.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e vai responder pelo crime em liberdade. As aves foram resgatadas e encaminhadas para atendimento veterinário.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários