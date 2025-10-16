Homem é flagrado com 14 galos usados em rinhas em Andradina

Um homem foi detido na terça-feira (14) em Andradina após a Polícia Civil encontrar 14 galos mantidos para participação em rinhas. Os animais foram localizados em uma propriedade no bairro Pereira Jordão, depois que uma denúncia anônima levou os agentes até o local.

De acordo com a Polícia Civil, cinco das aves já eram adultas e nove ainda estavam em fase de treinamento para os combates. Todas apresentavam sinais de maus-tratos.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e vai responder pelo crime em liberdade. As aves foram resgatadas e encaminhadas para atendimento veterinário.