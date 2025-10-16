16 de outubro de 2025
DESCANSO

Prefeitura antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Prefeitura de Araçatuba
Decreto transfere folga para 27 de outubro, uma segunda-feira
Decreto transfere folga para 27 de outubro, uma segunda-feira

A Prefeitura de Araçatuba publicou, nesta quarta-feira (15), no Diário Oficial do Município, um decreto que altera a data do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, o ponto facultativo foi antecipado para o dia 27, que cai em uma segunda-feira. Assim, o expediente nas repartições municipais ocorrerá normalmente no dia 28.

De acordo com o decreto, a mudança vale para todos os órgãos da administração direta e indireta, exceto aqueles responsáveis por serviços essenciais, que não podem ter suas atividades interrompidas.

