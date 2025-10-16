AEA e Penapolense disputarão a Série A4 do Paulista 2026

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nessa quarta-feira (15), durante o Conselho Técnico realizado em sua sede, todos os detalhes da edição 2026 do Campeonato Paulista da Série A4. Os clubes da região também estarão em campo: o Araçatuba (AEA) e o Penapolense (CAP) representarão o Noroeste Paulista na competição.

A competição manterá o mesmo formato: os 16 clubes se enfrentam em turno único na primeira fase, e os oito mais bem colocados avançam para o mata-mata. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em partidas de ida e volta.

Os times com melhor campanha terão o direito de decidir o segundo confronto em casa e jogar por dois resultados iguais no placar agregado. Apenas os finalistas garantem o acesso à Série A3, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados.