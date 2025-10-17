Araçatuba, Birigui e Coroados realizam Dia D de Multivacinação

As cidades de Araçatuba, Birigui e Coroados participam neste sábado (18) do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com foco na atualização das carteirinhas de crianças e adolescentes e no aumento das coberturas vacinais. A ação integra a mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde durante todo o mês de outubro.
Em Araçatuba, a Secretaria Municipal de Saúde manterá abertas, das 8h às 17h, as salas de vacinas de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo o posto do Bairro Engenheiro Taveira. O público-alvo - crianças e adolescentes menores de 15 anos - deve comparecer acompanhado dos pais ou responsáveis e levar a carteirinha de vacinação para conferência.
Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, entre elas: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe, febre amarela, HPV e dengue.
Adolescentes de 15 a 19 anos também poderão receber a vacina contra o HPV, em uma ação de “resgate” para imunizar quem ainda não recebeu nenhuma dose. Essa campanha específica segue até dezembro.
A campanha de multivacinação continua em Araçatuba até 31 de outubro, com atendimento das 7h às 19h nas UBSs e, em três unidades - Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 - até 22h. Aos fins de semana, o serviço funciona nas UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2, das 8h às 17h.
Birigui
Em Birigui, o Dia D também acontece neste sábado (18), das 8h às 17h, em todas as 11 UBSs do município. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com prioridade para crianças, adolescentes e jovens que ainda não completaram o esquema vacinal.
Coroados
Já em Coroados, a mobilização será realizada na UBS da rua Carlos de Campos, 55, Centro, das 8h às 12h. Além da imunização, a ação contará com um ambiente festivo: haverá pipoca e sorvetes para os participantes e sorteio de quatro bicicletas (duas infantis e duas para adolescentes e jovens) para quem estiver com a vacinação em dia.
“É fundamental que toda a população aproveite esta oportunidade para manter a vacinação em dia. As vacinas protegem contra diversas doenças e ajudam a garantir a saúde de toda a comunidade”, destaca Lucinéia Souza, secretária de Saúde de Coroados.
O Dia D faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, com foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos, além da atualização da vacinação contra HPV para jovens de até 19 anos.
Mesmo após o Dia D, as salas de vacina continuarão funcionando normalmente para que toda a população possa regularizar o esquema vacinal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.