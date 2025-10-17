Araçatuba, Birigui e Coroados realizam Dia D de Multivacinação

As cidades de Araçatuba, Birigui e Coroados participam neste sábado (18) do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com foco na atualização das carteirinhas de crianças e adolescentes e no aumento das coberturas vacinais. A ação integra a mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde durante todo o mês de outubro.

Em Araçatuba, a Secretaria Municipal de Saúde manterá abertas, das 8h às 17h, as salas de vacinas de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo o posto do Bairro Engenheiro Taveira. O público-alvo - crianças e adolescentes menores de 15 anos - deve comparecer acompanhado dos pais ou responsáveis e levar a carteirinha de vacinação para conferência.

Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, entre elas: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe, febre amarela, HPV e dengue.