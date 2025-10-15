Araçatuba reavaliará caso de homicídio anulado pelo STJ

O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, o novo julgamento de um caso de homicídio qualificado, após a anulação da condenação anterior pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal no país. A sessão será aberta ao público e ocorrerá no Fórum de Araçatuba, localizado na Praça Dr. Maurício Martins Leite, nº 60, Vila São Paulo.

O réu havia sido julgado em 29 de junho de 2022 e condenado a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado. No entanto, a condenação foi anulada pelo STJ porque ele permaneceu algemado durante o julgamento — situação que, conforme entendimento da Corte, pode influenciar os jurados e comprometer a imparcialidade do veredito.

A denúncia, apresentada pelo promotor Adelmo Pinho, da 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Araçatuba, acusa Denis Renato Seabra de ter matado Alan Roberto Costa em 24 de janeiro de 2020, por volta das 5h56, na confluência das ruas Aguapeí e Bolívia, no bairro Aclimação.