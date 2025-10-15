Araçatuba reavaliará caso de homicídio anulado pelo STJ

O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, o novo julgamento de um caso de homicídio qualificado, após a anulação da condenação anterior pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal no país. A sessão será aberta ao público e ocorrerá no Fórum de Araçatuba, localizado na Praça Dr. Maurício Martins Leite, nº 60, Vila São Paulo.
O réu havia sido julgado em 29 de junho de 2022 e condenado a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado. No entanto, a condenação foi anulada pelo STJ porque ele permaneceu algemado durante o julgamento — situação que, conforme entendimento da Corte, pode influenciar os jurados e comprometer a imparcialidade do veredito.
A denúncia, apresentada pelo promotor Adelmo Pinho, da 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Araçatuba, acusa Denis Renato Seabra de ter matado Alan Roberto Costa em 24 de janeiro de 2020, por volta das 5h56, na confluência das ruas Aguapeí e Bolívia, no bairro Aclimação.
De acordo com a investigação, após um desentendimento em um bar, o denunciado armou-se com um revólver calibre 38, perseguiu a vítima até um posto de combustíveis e, no local, abraçou Alan com um dos braços e efetuou seis disparos à queima-roupa, cinco deles transfixantes. A vítima morreu em decorrência dos ferimentos.
O Ministério Público enquadrou o caso como homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e destacou a periculosidade do acusado, pedindo sua prisão preventiva para garantir o andamento do processo e evitar interferências nas provas.
Com a anulação, o caso retorna ao Tribunal do Júri para que um novo Conselho de Sentença delibere sobre os fatos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.