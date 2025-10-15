Trânsito na Odorindo Perenha será liberado na sexta

A GS Inima Samar informou que a Avenida Odorindo Perenha, em Araçatuba, será liberada ao trânsito na sexta-feira (17). A liberação ocorrerá no trecho entre a rotatória da Avenida Waldir Felizola de Moraes e a Rua Francisco Vilela, no sentido centro–bairro.

A via está interditada desde segunda-feira (13), após o afundamento do asfalto causado pelas fortes chuvas. As equipes trabalham intensamente para concluir os reparos, mas a grande quantidade de lama e a abertura de uma vala de quase dois metros de profundidade têm dificultado o andamento dos serviços.

No local, a concessionária está implantando uma nova rede coletora de esgoto, que beneficiará toda a zona leste da cidade.