16 de outubro de 2025
ADMINISTRAÇÃO

Secretária de Educação de Araçatuba pede exoneração

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Heloísa Helena Vieira de Melo: pedido de exoneração do cargo
A Prefeitura de Araçatuba informou que a secretária de Educação, Heloísa Helena Vieira de Melo, apresentou ao prefeito Lucas Zanatta seu pedido de exoneração do cargo.

Servidora de carreira da Educação, Heloísa deixará oficialmente a pasta nesta quinta-feira (16), com a publicação da portaria no Diário Oficial do Município.

O prefeito Lucas Zanatta agradeceu o trabalho e a liderança da professora à frente da Secretaria, destacando que continua contando com sua contribuição valiosa para o desenvolvimento educacional de Araçatuba.

O nome de quem irá suceder Heloísa Helena na Secretaria da Educação deverá ser anunciado nos próximos dias.

