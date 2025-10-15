Secretária de Educação de Araçatuba pede exoneração

A Prefeitura de Araçatuba informou que a secretária de Educação, Heloísa Helena Vieira de Melo, apresentou ao prefeito Lucas Zanatta seu pedido de exoneração do cargo.

Servidora de carreira da Educação, Heloísa deixará oficialmente a pasta nesta quinta-feira (16), com a publicação da portaria no Diário Oficial do Município.

O prefeito Lucas Zanatta agradeceu o trabalho e a liderança da professora à frente da Secretaria, destacando que continua contando com sua contribuição valiosa para o desenvolvimento educacional de Araçatuba.