Policial salva sobrinha engasgada com fruta em Araçatuba

Um momento de tensão se transformou em alívio nessa terça-feira (14), em Araçatuba, graças à ação rápida e precisa do Cabo Barbosa, da Seção Logística do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Durante seu período de folga, ele salvou a vida da própria sobrinha, Melissa, de 1 ano e 4 meses, que estava engasgada com um pedaço de fruta.

Ao chegar à casa dos pais, o policial se deparou com a irmã em desespero, tentando socorrer a filha. Mantendo a calma e aplicando os conhecimentos adquiridos no Curso de Formação de Soldados, Barbosa realizou a manobra de Heimlich - técnica essencial para casos de engasgo - conseguindo desobstruir as vias aéreas da criança.