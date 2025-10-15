Prefeito de Araçatuba é alvo de duas representações na Câmara

Durante a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, realizada nesta semana, foram divulgadas duas representações contra o prefeito Lucas Zanatta (PL). As denúncias foram apresentadas pelo comunicador e advogado Marco Antônio Serelepe Ferreira, que solicita a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.
Os documentos foram protocolados no Legislativo no último dia 8 de outubro e, após leitura em plenário, encaminhados à Procuradoria Jurídica da Câmara, que ficará responsável por emitir parecer sobre o caso, conforme determina o Regimento Interno.
Na primeira representação, o denunciante alega que quatro guardas civis municipais estariam sendo designados para realizar a segurança pessoal do prefeito e de seus familiares. Segundo o texto, os agentes estariam lotados em duas secretarias do governo municipal e recebendo função gratificada, o que, segundo o autor da denúncia, configuraria desvio de função.
A representação questiona como servidores com cargos gratificados poderiam exercer atividades diferentes de suas atribuições oficiais, atuando na proteção direta do chefe do Executivo e de seus familiares.
As representações agora serão analisadas pela assessoria jurídica da Câmara, que deverá elaborar parecer técnico indicando se há ou não indícios de irregularidade para eventual abertura de investigação.
Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa afirma que a Prefeitura irá se manifestar sobre esse assunto específico quando e se for provocada pelos órgãos competentes.
Ainda segundo nota, em todo o caso, a Administração já se manifestou à Câmara atendendo a um requerimento com teor semelhante, do vereador Luiz Boatto, em 29 de setembro.
Na ocasião, foi informado que a designação dos guardas municipais para a segurança do prefeito está devidamente formalizada mediante ato administrativo interno, expedido conforme os parâmetros da Lei Federal 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais). Tal norma, em seu artigo 5º, inciso 17, prevê como competência específica da Guarda Civil Municipal o auxílio na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários.
