Prefeito de Araçatuba é alvo de duas representações na Câmara

Durante a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, realizada nesta semana, foram divulgadas duas representações contra o prefeito Lucas Zanatta (PL). As denúncias foram apresentadas pelo comunicador e advogado Marco Antônio Serelepe Ferreira, que solicita a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.

Os documentos foram protocolados no Legislativo no último dia 8 de outubro e, após leitura em plenário, encaminhados à Procuradoria Jurídica da Câmara, que ficará responsável por emitir parecer sobre o caso, conforme determina o Regimento Interno.

Na primeira representação, o denunciante alega que quatro guardas civis municipais estariam sendo designados para realizar a segurança pessoal do prefeito e de seus familiares. Segundo o texto, os agentes estariam lotados em duas secretarias do governo municipal e recebendo função gratificada, o que, segundo o autor da denúncia, configuraria desvio de função.