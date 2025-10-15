Droga avaliada em R$ 12 milhões é apreendida na Euclides da Cunha

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) resultou na apreensão de quase meia tonelada de crack na madrugada desta terça-feira (14), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo, a cerca de 160 km de Araçatuba.
Os agentes abordaram um caminhão com placas de Rondônia, que seguia em direção à capital paulista. Durante a vistoria, foram encontrados 442 tijolos de crack, somando 466 quilos, escondidos em meio a uma carga de gelo e peixe.
De acordo com a Polícia Federal, cada um dos pacotes continha uma moeda boliviana, o que levanta a suspeita de que o símbolo servisse para identificar a origem ou o fornecedor da droga.
A carga ilícita, avaliada em cerca de R$ 12 milhões, foi apreendida e o motorista detido, sendo levado para a delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto.
A operação faz parte das ações integradas de combate ao tráfico interestadual de drogas, com o objetivo de interceptar grandes remessas que utilizam as principais rodovias do Estado de São Paulo como rota de distribuição.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.