Araçatuba registra alto índice do Aedes e acende sinal de alerta

O novo levantamento do Índice Predial (IP) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba aponta que a cidade continua em estado de alerta para uma possível epidemia de dengue. A avaliação de outubro registrou 1,10% de imóveis com larvas do mosquito Aedes aegypti, resultado que mantém a atenção das autoridades sanitárias.
O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) foi conduzido pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) entre os dias 1º e 7 de outubro, abrangendo 844 quarteirões e 4.281 imóveis em todas as áreas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A ação contou com 60 agentes de combate às endemias e 14 supervisores. Ao todo, foram encontrados 62 criadouros com larvas, principalmente em recipientes domésticos como potes de água para animais, vasos de planta, ralos, lonas, bandejas de geladeira e baldes.
A preocupação se torna ainda maior nesta época do ano, com o início da temporada de chuva e o aumento do número de criadouros do mosquito.
O levantamento dividiu a cidade em oito regiões, com os maiores índices concentrados nos bairros Água Branca, Hilda Mandarino, Umuarama, TV, Primavera, Alvorada, Morada dos Nobres, Dona Amélia, Universo e Pedro Perri.
Araçatuba tem mais de 10 mil casos de dengue
Desde o início de 2025, o município já contabilizou 10.444 casos confirmados de dengue e 10 mortes em decorrência da doença. Outros 21.548 casos foram descartados e 63 ainda estão em investigação, totalizando 32.055 notificações. Também foram confirmados 150 casos de chikungunya, sem registros de zika vírus.
