Araçatuba registra alto índice do Aedes e acende sinal de alerta

O novo levantamento do Índice Predial (IP) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba aponta que a cidade continua em estado de alerta para uma possível epidemia de dengue. A avaliação de outubro registrou 1,10% de imóveis com larvas do mosquito Aedes aegypti, resultado que mantém a atenção das autoridades sanitárias.

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) foi conduzido pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) entre os dias 1º e 7 de outubro, abrangendo 844 quarteirões e 4.281 imóveis em todas as áreas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A ação contou com 60 agentes de combate às endemias e 14 supervisores. Ao todo, foram encontrados 62 criadouros com larvas, principalmente em recipientes domésticos como potes de água para animais, vasos de planta, ralos, lonas, bandejas de geladeira e baldes.