Operação flagra pesca irregular na usina de Nova Avanhandava

Durante a Operação Impacto, deflagrada nesta terça-feira (14), a Polícia Militar Ambiental apreendeu uma grande quantidade de redes de pesca ilegais nas águas da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava, próxima ao bairro Farelo, em Barbosa.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento náutico de rotina quando encontrou oito panos de redes de emalhar do tipo “espera”, instalados sem as plaquetas de identificação obrigatórias. As redes, que totalizavam 1.850 metros de comprimento, possuíam malhas de 80 milímetros, em desacordo com as normas do Ibama.

O material foi recolhido e levado para a Base Operacional da Polícia Ambiental em Penápolis, onde ficará apreendido.