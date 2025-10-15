16 de outubro de 2025
Operação flagra pesca irregular na usina de Nova Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Durante patrulhamento náutico, equipe localizou redes de emalhar sem identificação na área da usina de Nova Avanhandava
Durante patrulhamento náutico, equipe localizou redes de emalhar sem identificação na área da usina de Nova Avanhandava

Durante a Operação Impacto, deflagrada nesta terça-feira (14), a Polícia Militar Ambiental apreendeu uma grande quantidade de redes de pesca ilegais nas águas da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava, próxima ao bairro Farelo, em Barbosa.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento náutico de rotina quando encontrou oito panos de redes de emalhar do tipo “espera”, instalados sem as plaquetas de identificação obrigatórias. As redes, que totalizavam 1.850 metros de comprimento, possuíam malhas de 80 milímetros, em desacordo com as normas do Ibama.

O material foi recolhido e levado para a Base Operacional da Polícia Ambiental em Penápolis, onde ficará apreendido.

Os agentes informaram ainda que os peixes presos às redes estavam vivos e foram devolvidos ao rio Tietê.

A operação integra as ações permanentes de combate à pesca predatória realizadas em todo o Estado de São Paulo, com o objetivo de preservar os recursos naturais e garantir o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

