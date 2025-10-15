Boato sobre Desportivo Brasil agita bastidores da Série A3

Na semana da realização do Conselho Arbitral do Campeonato Paulista das Séries A3 e A4, uma notícia falsa movimentou os bastidores do futebol paulista. Circulou nas redes e em veículos do interior a informação de que o Desportivo Brasil teria desistido da competição de 2026, fato prontamente negado pela diretoria do clube.

O boato ganhou força nesta terça-feira (14), inclusive sendo mencionado em programas esportivos do interior. A suposta desistência abriria uma vaga na Série A3, o que poderia beneficiar clubes como o Araçatuba, que atualmente figura entre os participantes da Série A4. A informação, no entanto, foi classificada como “Fake News” pelo diretor do Desportivo, Marcelo Lima, que garantiu a presença da equipe na reunião arbitral desta quinta-feira (16).

O Desportivo Brasil, sediado em Porto Feliz e conhecido por sua estrutura moderna e ligação com o futebol chinês, é presença tradicional na Série A3 e mantém atividades também nas categorias de base da Federação Paulista de Futebol (FPF).