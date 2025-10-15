Boato sobre Desportivo Brasil agita bastidores da Série A3

Na semana da realização do Conselho Arbitral do Campeonato Paulista das Séries A3 e A4, uma notícia falsa movimentou os bastidores do futebol paulista. Circulou nas redes e em veículos do interior a informação de que o Desportivo Brasil teria desistido da competição de 2026, fato prontamente negado pela diretoria do clube.
O boato ganhou força nesta terça-feira (14), inclusive sendo mencionado em programas esportivos do interior. A suposta desistência abriria uma vaga na Série A3, o que poderia beneficiar clubes como o Araçatuba, que atualmente figura entre os participantes da Série A4. A informação, no entanto, foi classificada como “Fake News” pelo diretor do Desportivo, Marcelo Lima, que garantiu a presença da equipe na reunião arbitral desta quinta-feira (16).
O Desportivo Brasil, sediado em Porto Feliz e conhecido por sua estrutura moderna e ligação com o futebol chinês, é presença tradicional na Série A3 e mantém atividades também nas categorias de base da Federação Paulista de Futebol (FPF).
A reunião do Conselho Técnico da Série A3 acontece nesta quinta-feira (16), às 14h30, no Edifício Pelé, sede da FPF, em São Paulo. Já o Conselho da Série A4 será realizado nesta quarta-feira (15), no mesmo local. Entre os clubes da região, o Bandeirante de Birigui participa da Série A3 e o Penapolense integra a Série A4, ao lado do Araçatuba.
Durante os encontros serão definidos o formato das competições, o número de participantes e o calendário da temporada 2026.
PARTICIPANTES DO PAULISTA A4: Araçatuba, Barretos, Colorado Caieiras, Comercial, ECUS Suzano, Inter de Bebedouro, Jabaquara, Joseense, Nacional, Penapolense, Portuguesa Santista, São Caetano, São-Carlense, Taquaritinga, Tanabi e Vocem.
PARTICIPANTES DO PAULISTA A3: Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Francana, Itapirense, Lemense, Marília, Paulista, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, União Barbarense, União São João União, Suzano e XV de Jaú.
