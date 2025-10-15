Vítima de homicídio no Lago Azul, em Araçatuba, é identificada

A Polícia Civil identificou o homem assassinado a tiros nesta terça-feira (14) em uma área verde ao lado da lagoa, no bairro Lago Azul, em Araçatuba. Trata-se de Cristiano Gentil dos Santos, de 42 anos.

O corpo havia sido encontrado no início da tarde, após moradores relatarem sons de disparos de arma de fogo vindos da região. Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, e os profissionais de saúde confirmaram o óbito no local.

Peritos constataram pelo menos quatro perfurações por tiros, sendo dois disparos na região abdominal, um no pescoço e um na nuca, além de ferimentos na cabeça. Nenhuma cápsula deflagrada foi localizada, o que indica o uso provável de um revólver.