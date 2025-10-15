Câmara de Birigui homenageia professores e adia loteria municipal

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Birigui desta terça-feira (14) foi marcada de homenagens a professores e entrega de título de Cidadão Biriguiense a profissionais ligados à área da Educação. Nas votações, os vereadores decidiram adiar o projeto do Executivo que cria a Loterial Municipal.

O momento solene homenageou profissionais da educação, com a entrega dos títulos de Professor Destaque 2025. Também foram entregues títulos de Cidadão Biriguiense a três personalidades: a professora Vanessa Rodrigues Alves Lopes, o professor Pedro Donizete Bini Furlan e a munícipe Vanuza Faria Aragão, reconhecida por sua contribuição à área educacional.

Projetos em debate e votações

O Projeto de Lei nº 82/2025, de autoria do Executivo, que trata da concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos e da municipalização do trânsito, teve seu andamento adiado a pedido do vereador José Fermino Grosso (PP), aprovado por 10 votos favoráveis e 4 contrários.