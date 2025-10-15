Câmara de Birigui homenageia professores e adia loteria municipal

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Birigui desta terça-feira (14) foi marcada de homenagens a professores e entrega de título de Cidadão Biriguiense a profissionais ligados à área da Educação. Nas votações, os vereadores decidiram adiar o projeto do Executivo que cria a Loterial Municipal.
O momento solene homenageou profissionais da educação, com a entrega dos títulos de Professor Destaque 2025. Também foram entregues títulos de Cidadão Biriguiense a três personalidades: a professora Vanessa Rodrigues Alves Lopes, o professor Pedro Donizete Bini Furlan e a munícipe Vanuza Faria Aragão, reconhecida por sua contribuição à área educacional.
Projetos em debate e votações
O Projeto de Lei nº 82/2025, de autoria do Executivo, que trata da concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos e da municipalização do trânsito, teve seu andamento adiado a pedido do vereador José Fermino Grosso (PP), aprovado por 10 votos favoráveis e 4 contrários.
O Projeto de Lei nº 87/2025, de autoria do vereador Odair José Aparecido Piacente (PRD), que garante o direito de ambos os pais acompanharem crianças de até 12 anos em consultas médicas, foi aprovado.
Já o Projeto de Lei nº 99/2025, que institui a Loteria Municipal de Birigui, também de autoria do Executivo, teve pedido de adiamento por três sessões, apresentado por Fermino, aprovado pela maioria.
O Projeto de Lei nº 118/2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação (PME), foi aprovado por unanimidade. O mesmo resultado ocorreu para o Projeto de Lei nº 120/2025, de autoria do vereador Marcos Antonio Santos (UB), que cria o Dia Municipal de Combate ao Preconceito e em Defesa dos Direitos das Pessoas Ostomizadas, a ser comemorado anualmente em 16 de novembro.
Tody cobra transparência em contratos
O vereador Tody (Avante) utilizou seu tempo para questionar gastos públicos e contratos municipais. Criticou o custo de R$ 5 milhões para limpeza de escolas e levantou dúvidas sobre a troca de empresas na Santa Casa de Birigui.
“Tinha uma empresa por R$ 40 mil que doava aparelhos, e contrataram outra por R$ 120 mil com cobrança extra. Estou pedindo requerimentos para entender isso”, afirmou.
Ele também relacionou os gastos às dificuldades enfrentadas com enchentes. “A prefeita diz que precisa de recursos estadual e federal, mas gastando como está, é falta de gestão ou má intenção?”, questionou.
Paulinho fala sobre enchentes e previdência
O vereador Paulinho do Posto (Avante) destacou a falta de planejamento urbano diante das chuvas recentes, criticando o fechamento do Lago da Raquete.
“Se aquele espaço estivesse aberto, poderia comportar o volume de água e ser área de lazer, como em outras cidades”, afirmou.
Ele também comentou sobre o déficit previdenciário e problemas de gestão da saúde. “Estamos vendo um déficit absurdo no sistema próprio. A retomada do Pronto-Socorro foi sem visão técnica. As UBS aumentaram, mas temos só uma retroescavadeira na cidade”, pontuou.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.