Professores de Coroados celebram o poder de transformar vidas

No Dia do Professor, 15 de outubro, a educadora Cibeli Fabrício Ferreira Cardoso, 44 anos, hoje secretária municipal de Educação de Coroados, relembra sua trajetória iniciada há mais de duas décadas na sala de aula. Entre experiências na rede estadual e municipal, ela representa uma geração de profissionais que sustenta a educação com vocação, resiliência e compromisso com o futuro das crianças.

Cibeli refletiu sobre a profissão, os desafios diários e a força do trabalho coletivo dos docentes de Coroados, que atuam da educação infantil ao ensino fundamental, formando a base educacional do município.

Entre salas de aula, sonhos e desafios compartilhados

A carreira de Cibeli começou em 2002, como professora eventual na Escola Estadual Dr. José Maria dos Reis. Com o tempo, passou por funções de coordenação e gestão, até ser convidada, no fim do último ano, a assumir a Secretaria Municipal de Educação.