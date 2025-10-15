Professores de Coroados celebram o poder de transformar vidas

No Dia do Professor, 15 de outubro, a educadora Cibeli Fabrício Ferreira Cardoso, 44 anos, hoje secretária municipal de Educação de Coroados, relembra sua trajetória iniciada há mais de duas décadas na sala de aula. Entre experiências na rede estadual e municipal, ela representa uma geração de profissionais que sustenta a educação com vocação, resiliência e compromisso com o futuro das crianças.
Cibeli refletiu sobre a profissão, os desafios diários e a força do trabalho coletivo dos docentes de Coroados, que atuam da educação infantil ao ensino fundamental, formando a base educacional do município.
Entre salas de aula, sonhos e desafios compartilhados
A carreira de Cibeli começou em 2002, como professora eventual na Escola Estadual Dr. José Maria dos Reis. Com o tempo, passou por funções de coordenação e gestão, até ser convidada, no fim do último ano, a assumir a Secretaria Municipal de Educação.
“Cada turma tem uma energia única. Ver o aprendizado acontecer diante dos olhos é algo que marca para sempre”, resume.
Nas escolas do município, centenas de professores constroem diariamente projetos pedagógicos que vão além dos conteúdos. Eles planejam aulas, acompanham o desenvolvimento dos alunos, participam de formações e atuam também na formação humana de cada estudante. A colaboração é uma marca da rede.
“Quando trabalhamos juntos, conseguimos enfrentar melhor os desafios e oferecer um ensino mais completo. Aqui, somos uma verdadeira equipe”, destaca a secretária.
Educar é uma missão compartilhada
A rotina docente em Coroados é intensa: planejamento, formação continuada, participação em eventos, projetos sociais e ações comunitárias. Nem sempre os resultados aparecem de imediato, mas o impacto é profundo e duradouro.
“Cada palavra de incentivo é uma semente. Quando essa semente floresce, percebemos o verdadeiro sentido da nossa missão”, reflete Cibeli.
Acompanhe abaixo uma entrevista com a secretária municipal de Educação de Coroados:
O que a levou à carreira docente?
Sempre acreditei no poder da educação para transformar vidas. Cresci admirando professores que marcaram minha história e quis seguir o mesmo caminho, inspirando outras crianças e jovens.
Quais são os principais desafios enfrentados pelos educadores hoje?
A sociedade mudou. Tecnologias, novas dinâmicas familiares e um ritmo acelerado impactam a escola. O grande desafio é manter os alunos engajados e garantir que cada um tenha atenção e apoio necessários.
Há algum momento marcante em sua trajetória?
Nunca esqueço de um ex-aluno que me procurou anos depois para agradecer. Disse que minhas aulas o motivaram a retomar os estudos. São histórias assim que mostram que vale a pena continuar.
Como você avalia o trabalho coletivo na rede municipal?
É um dos nossos maiores pontos fortes. Existe união e troca constante entre os professores. Cada um tem seu estilo, mas todos trabalham com o mesmo propósito: oferecer educação de qualidade às nossas crianças.
