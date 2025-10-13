SAMU distribui bolas e doces e leva alegria a crianças

O último sábado foi marcado por um gesto de solidariedade em Araçatuba. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram a campanha “Samu Solidário”, levando alegria para crianças em diversos bairros da cidade.

Durante a ação, a equipe distribuiu 1.000 bolas, 1.260 sacolinhas de doces e diversos brinquedos em visitas aos bairros Santa Luzia, 600 Casas, Sílvio Venturoli, Vida Nova, Verde Parque, Alvorada, Universo e a uma olaria.

Organizada pelos próprios funcionários, a campanha teve como objetivo oferecer momentos de leveza e diversão para crianças em situação de vulnerabilidade.