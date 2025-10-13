Motociclista perde controle ao tentar atravessar enxurrada

Um motociclista perdeu o controle da moto ao tentar atravessar uma enxurrada no cruzamento entre as ruas João Galo e Francisco Galindo de Castro, em Birigui, durante a chuva intensa que atingiu a cidade no início da tarde desta segunda-feira (13).
O local é o mesmo onde, recentemente, um motociclista se envolveu em um acidente com uma ambulância que presta serviços ao Pronto-socorro Municipal.
Segundo testemunhas, o condutor tentou atravessar a via alagada, mas foi surpreendido pela força da água e perdeu o equilíbrio. Apesar do susto, ele e a motocicleta foram resgatados rapidamente por populares que estavam nas proximidades, evitando que a situação tivesse consequências mais graves.
As autoridades alertam motociclistas e motoristas para não tentar atravessar enxurradas, mesmo que o trecho pareça raso ou de curta distância. A força da água pode facilmente desestabilizar veículos de duas rodas, colocando em risco a vida do condutor e de terceiros.
A Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil reforçam a importância de respeitar os bloqueios e sinalizações em locais de alagamento, buscando rotas alternativas sempre que possível.
