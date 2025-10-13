Chuva forte provoca alagamentos em Araçatuba e Birigui

A chuva que atingiu a região no final da manhã e início da tarde desta segunda-feira (13) provocou alagamentos em Araçatuba e Birigui, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.
Em Araçatuba, os principais pontos afetados foram as avenidas Prestes Maia e Waldir Felizola de Moraes, além de ruas próximas ao Mercadão Municipal, no bairro Paraíso. O volume de água se acumulou rapidamente, dificultando o tráfego e exigindo intervenções da Guarda Civil Municipal (GCM) para sinalizar os locais.
Já em Birigui, os alagamentos ocorreram nas proximidades do Lago da Raquete, na avenida João Cernach, rua Consolação e em alguns trechos da própria João Cernach, próximo ao Hospital Unimed.
Equipes da GCM também atuaram na sinalização e controle do trânsito.
Apesar de passageira, a chuva foi intensa o suficiente para causar transtornos nas duas cidades, inclusive, com queda de energia.
