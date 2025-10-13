13 de outubro de 2025
CHUVA

Chuva forte provoca alagamentos em Araçatuba e Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Alagamento no Lago da Raquete, em Birigui
A chuva que atingiu a região no final da manhã e início da tarde desta segunda-feira (13) provocou alagamentos em Araçatuba e Birigui, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

Em Araçatuba, os principais pontos afetados foram as avenidas Prestes Maia e Waldir Felizola de Moraes, além de ruas próximas ao Mercadão Municipal, no bairro Paraíso. O volume de água se acumulou rapidamente, dificultando o tráfego e exigindo intervenções da Guarda Civil Municipal (GCM) para sinalizar os locais.

Já em Birigui, os alagamentos ocorreram nas proximidades do Lago da Raquete, na avenida João Cernach, rua Consolação e em alguns trechos da própria João Cernach, próximo ao Hospital Unimed.

Equipes da GCM também atuaram na sinalização e controle do trânsito.

Apesar de passageira, a chuva foi intensa o suficiente para causar transtornos nas duas cidades, inclusive, com queda de energia.

