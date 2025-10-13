Dia do Fisioterapeuta: profissional destaca cuidados com o corpo

O Dia do Fisioterapeuta, celebrado nesta segunda-feira (13), é a ocasião para valorizar profissionais que transformam a vida das pessoas por meio do cuidado com o corpo, prevenção de lesões e promoção da saúde. Renan Fagá, fisioterapeuta com atuação em Coroados, cidade a cerca de 25 km de Araçatuba, reforça que a profissão vai muito além de tratar dores ou recuperar movimentos.

“A fisioterapia é essencial para manter a saúde física e prevenir problemas que podem limitar a qualidade de vida”, explica.

A rotina do fisioterapeuta envolve avaliação detalhada do paciente, planejamento de exercícios terapêuticos, orientação postural e acompanhamento contínuo. Os profissionais da área atuam em hospitais, clínicas, academias e unidades de saúde, sendo peças fundamentais para reabilitação e prevenção de lesões em todas as idades.