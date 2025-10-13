Dia do Fisioterapeuta: profissional destaca cuidados com o corpo

O Dia do Fisioterapeuta, celebrado nesta segunda-feira (13), é a ocasião para valorizar profissionais que transformam a vida das pessoas por meio do cuidado com o corpo, prevenção de lesões e promoção da saúde. Renan Fagá, fisioterapeuta com atuação em Coroados, cidade a cerca de 25 km de Araçatuba, reforça que a profissão vai muito além de tratar dores ou recuperar movimentos.
“A fisioterapia é essencial para manter a saúde física e prevenir problemas que podem limitar a qualidade de vida”, explica.
A rotina do fisioterapeuta envolve avaliação detalhada do paciente, planejamento de exercícios terapêuticos, orientação postural e acompanhamento contínuo. Os profissionais da área atuam em hospitais, clínicas, academias e unidades de saúde, sendo peças fundamentais para reabilitação e prevenção de lesões em todas as idades.
Renan dá dicas simples para manter a saúde física:
- Mantenha postura correta no trabalho e em casa;
- Alongue-se diariamente para evitar encurtamentos musculares;
- Fortaleça a musculatura com exercícios orientados;
- Hidrate-se e respeite os limites do corpo.
“Pequenas mudanças no dia a dia podem evitar dores crônicas e lesões que comprometem a rotina”, ressalta Renan. Ele ainda reforça que a fisioterapia é um caminho para autonomia e bem-estar: cada movimento recuperado ou prevenido significa mais liberdade e qualidade de vida para o paciente
