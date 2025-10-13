Birigui abre inscrições para agricultores no PAA 2025

A Prefeitura de Birigui abriu inscrições para agricultores familiares interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A iniciativa, coordenada pelo Departamento de Segurança Alimentar, tem como objetivo comprar produtos da agricultura familiar, com dispensa de licitação, para doação a entidades assistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou R$ 325 mil ao município para a aquisição dos alimentos. Cada agricultor poderá fornecer até R$ 15 mil por ano ao programa.