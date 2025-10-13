Birigui prorroga inscrições de concurso na Educação

Foram prorrogadas até 23 de outubro as inscrições para o concurso público da área da Educação da Prefeitura de Birigui. Os candidatos que já se inscreveram, mas não efetuaram o pagamento da taxa, podem reimprimir o boleto pelo site do Instituto Access, responsável pela organização do certame.

O concurso oferece 33 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para cargos na Secretaria Municipal de Educação. Os salários chegam a R$ 9.277,02.

É permitido realizar até duas inscrições, desde que os cargos escolhidos tenham provas em turnos diferentes. As vagas são para Diretor de Escola, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Supervisor de Ensino, Diretor de CEI, Educador de CEI e Professor I.