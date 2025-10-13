Frente fria traz chuva forte e risco de granizo

A Defesa Civil de Birigui emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria que atingirá o Estado de São Paulo nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14). O fenômeno deve provocar pancadas de chuva, em alguns momentos fortes e volumosas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo os modelos meteorológicos, há condições favoráveis para temporais, principalmente em áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção e tomar medidas preventivas para evitar transtornos como alagamentos, queda de galhos e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

As temperaturas devem cair em todo o estado durante o período. A partir de quarta-feira (15), com o afastamento da frente fria, o tempo volta a apresentar sol entre nuvens, sensação de calor e ocorrência de chuvas isoladas em razão do aumento da temperatura e da umidade.