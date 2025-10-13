Lula se reúne com Papa Leão XIV e discute desigualdade e clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (13), no Vaticano, com o papa Leão XIV. O encontro teve como pauta temas ligados à religião, fé, desigualdade social e meio ambiente.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Lula relatou ter conversado com o pontífice sobre os desafios globais e destacou a importância da Exortação Apostólica Dilexi Te, documento recente do Vaticano que, segundo ele, “defende a inseparabilidade entre fé e o amor aos mais pobres”.

“Parabenizei o santo padre e disse que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade. O documento é uma referência que precisa ser lida e praticada por todos”, escreveu o presidente.