Lula se reúne com Papa Leão XIV e discute desigualdade e clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (13), no Vaticano, com o papa Leão XIV. O encontro teve como pauta temas ligados à religião, fé, desigualdade social e meio ambiente.
Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Lula relatou ter conversado com o pontífice sobre os desafios globais e destacou a importância da Exortação Apostólica Dilexi Te, documento recente do Vaticano que, segundo ele, “defende a inseparabilidade entre fé e o amor aos mais pobres”.
“Parabenizei o santo padre e disse que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade. O documento é uma referência que precisa ser lida e praticada por todos”, escreveu o presidente.
Durante o encontro, Lula também compartilhou sua relação próxima com líderes religiosos brasileiros, citando nomes como dom Paulo Evaristo Arns, dom Hélder Câmara, dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, dom Jaime Spengler.
Outro ponto abordado foi a política de combate à fome no Brasil. Lula mencionou sua participação no encontro da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), destacando que, em dois anos e meio, “o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome” e que o país agora leva essa discussão ao cenário internacional por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
O presidente aproveitou a ocasião para convidar o papa a participar da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que será realizada em novembro, em Belém (PA) - a primeira sediada na Amazônia.
“Por conta do Jubileu, o papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu a representação do Vaticano em Belém”, relatou Lula.
Lula também afirmou que o pontífice pretende visitar o Brasil em data futura, ainda não definida. “Será muito bem recebido com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro”, declarou. Ele citou ainda as celebrações do Círio de Nazaré e do Dia de Nossa Senhora Aparecida, ocorridas no domingo (12), como exemplo da devoção nacional.
