Adolescente é apreendido em Araçatuba com moto furtada na região

Na manhã do último sábado (11), um adolescente foi apreendido em Araçatuba por policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), após ser flagrado com uma motocicleta furtada no município de Guararapes, a cerca de 28 km de distância.

De acordo com informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento de rotina no bairro Atlântico I, quando decidiu abordar o jovem, que pilotava o veículo e tentou fugir ao perceber a presença policial.

Após a abordagem, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto em data anterior, em Guararapes. A identidade do adolescente foi preservada pela Polícia Militar.