13 de outubro de 2025
VEÍCULO RECUPERADO

Adolescente é apreendido em Araçatuba com moto furtada na região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo havia sido furtado em Guararapes
Veículo havia sido furtado em Guararapes

Na manhã do último sábado (11), um adolescente foi apreendido em Araçatuba por policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), após ser flagrado com uma motocicleta furtada no município de Guararapes, a cerca de 28 km de distância.

De acordo com informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento de rotina no bairro Atlântico I, quando decidiu abordar o jovem, que pilotava o veículo e tentou fugir ao perceber a presença policial.

Após a abordagem, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto em data anterior, em Guararapes. A identidade do adolescente foi preservada pela Polícia Militar.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça, aguardando os trâmites legais. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.

