13 de outubro de 2025
DIA DOS PROFESSORES

Sexta-feira será de recesso nas escolas municipais de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A pausa foi oficializada em resolução publicada no 'Diário Oficial' e celebra o Dia do Professor
A pausa foi oficializada em resolução publicada no 'Diário Oficial' e celebra o Dia do Professor

A Prefeitura de Araçatuba suspendeu as aulas na próxima sexta-feira (17) nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs), nos Centros Municipais de Formação Continuada (Cemficas) e no Curso Supletivo Municipal – Aryzinho.

A medida foi publicada em resolução no Diário Oficial do Município no sábado (11) e está relacionada à comemoração do Dia do Professor, celebrado no dia 15 de outubro.

Além da suspensão das aulas, a SME também autorizou a dispensa do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e das Horas de Trabalho de Formação Contínua (HTFC) durante a semana, entre os dias 13 e 16 de outubro.

Segundo a Prefeitura, "as unidades permanecerão fechadas na sexta como forma de valorização e reconhecimento dos profissionais da educação, que contribuem diariamente para a formação das crianças e estudantes da rede municipal".

