Morre, aos 72 anos, 'Pedrinho da Banca', figura histórica

O comerciante Pedro Andrade Wanderley, conhecido carinhosamente como “Pedrinho da Banca”, morreu neste domingo (12), em Araçatuba. Ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer de próstata e não resistiu.

Figura tradicional do centro da cidade, Pedrinho iniciou a vida profissional ainda criança, como jornaleiro. Anos depois, concretizou um sonho ao abrir a própria banca de revistas — a famosa “Revistaria do Pedrinho”, que há mais de 40 anos é ponto de encontro de leitores, colecionadores e apaixonados por cultura impressa, localizada na esquina das ruas Cussy de Almeida e Luiz Pereira Barreto.

Além de seu trabalho no comércio, Pedrinho teve uma marcante atuação cultural. Por 12 anos, presidiu a Fanfarra Municipal de Araçatuba (Fama), contribuindo para a formação musical e artística de inúmeras gerações.