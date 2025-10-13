13 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAAÇTUBA EM LUTO

Morre, aos 72 anos, 'Pedrinho da Banca', figura histórica

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Pedro Andrade Wanderley
Pedro Andrade Wanderley

O comerciante Pedro Andrade Wanderley, conhecido carinhosamente como “Pedrinho da Banca”, morreu neste domingo (12), em Araçatuba. Ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer de próstata e não resistiu.

Figura tradicional do centro da cidade, Pedrinho iniciou a vida profissional ainda criança, como jornaleiro. Anos depois, concretizou um sonho ao abrir a própria banca de revistas — a famosa “Revistaria do Pedrinho”, que há mais de 40 anos é ponto de encontro de leitores, colecionadores e apaixonados por cultura impressa, localizada na esquina das ruas Cussy de Almeida e Luiz Pereira Barreto.

Além de seu trabalho no comércio, Pedrinho teve uma marcante atuação cultural. Por 12 anos, presidiu a Fanfarra Municipal de Araçatuba (Fama), contribuindo para a formação musical e artística de inúmeras gerações.

O corpo está sendo velado na capela da Funerária Cardassi, na avenida Prestes Maia. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Recanto de Paz.

Pedro deixa a mulher Dagmar e os filhos Daniel e André. Amigos e familiares devem prestar as últimas homenagens ao comerciante que marcou a memória afetiva da cidade.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários