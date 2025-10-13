Chuva deve continuar em Araçatuba durante a semana

Depois de um domingo chuvoso em Araçatuba e em várias cidades da região, a próxima semana deve continuar com variação entre calor e chuva, segundo a previsão do IPMet/Unesp de Bauru.
Nesta segunda-feira (13), o tempo deve permanecer fechado, com chance de até 20 milímetros de chuva. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C.
A instabilidade deve persistir nos próximos dias, especialmente a partir de sexta-feira (17), quando as chuvas voltam a ganhar intensidade. Para o sábado (18), o IPMet prevê acúmulo de até 14 milímetros de precipitação.
Com as chuvas, a umidade relativa do ar também apresenta melhora significativa. Os índices podem chegar a 60% nesta segunda e atingir 50% no sábado, valores bem acima dos registrados nas últimas semanas de setembro, quando a região enfrentava tempo seco e abafado.
A chuva deste domingo (12) acabou marcando o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, fazendo com que muitas atividades festivas precisassem ser adaptadas ou realizadas em locais cobertos em Araçatuba.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.