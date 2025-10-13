Chuva deve continuar em Araçatuba durante a semana

Depois de um domingo chuvoso em Araçatuba e em várias cidades da região, a próxima semana deve continuar com variação entre calor e chuva, segundo a previsão do IPMet/Unesp de Bauru.

Nesta segunda-feira (13), o tempo deve permanecer fechado, com chance de até 20 milímetros de chuva. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C.

A instabilidade deve persistir nos próximos dias, especialmente a partir de sexta-feira (17), quando as chuvas voltam a ganhar intensidade. Para o sábado (18), o IPMet prevê acúmulo de até 14 milímetros de precipitação.