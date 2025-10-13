Homem é preso por tráfico após esconder cocaína em travesseiro

Na tarde deste sábado (12), um homem foi preso em Araçatuba durante uma ação da Polícia Militar no bairro Água Branca. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Mudalali Fayath Mansour quando abordou o suspeito em frente a uma residência já conhecida por denúncias de tráfico de drogas.
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um eppendorf com cocaína. Ao consultar os dados via COPOM, foi constatado que o homem cumpria regime aberto, com medidas cautelares que o impediam de frequentar bares e fazer uso de bebidas alcoólicas ou entorpecentes.
Questionado, o suspeito admitiu vender drogas e indicou que o restante do material ilícito estava escondido dentro de um travesseiro, enquanto o dinheiro obtido com o tráfico estava guardado em um guarda-roupa.
No endereço informado, a equipe localizou dez porções de cocaína, um simulacro de revólver e R$ 106 em notas diversas. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia Central de Flagrantes, onde o delegado ratificou a prisão por tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei 11.343/06).
A polícia informou ainda que o indivíduo já possui passagens anteriores pelo mesmo crime.
