Homem é preso por tráfico após esconder cocaína em travesseiro

Na tarde deste sábado (12), um homem foi preso em Araçatuba durante uma ação da Polícia Militar no bairro Água Branca. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Mudalali Fayath Mansour quando abordou o suspeito em frente a uma residência já conhecida por denúncias de tráfico de drogas.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um eppendorf com cocaína. Ao consultar os dados via COPOM, foi constatado que o homem cumpria regime aberto, com medidas cautelares que o impediam de frequentar bares e fazer uso de bebidas alcoólicas ou entorpecentes.

Questionado, o suspeito admitiu vender drogas e indicou que o restante do material ilícito estava escondido dentro de um travesseiro, enquanto o dinheiro obtido com o tráfico estava guardado em um guarda-roupa.