13 de outubro de 2025
HOMICÍDIO

Jovem de 18 anos é morto a tiros durante festa em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Luís Henrique Mendonça foi baleado no estacionamento de uma chácara no bairro Jardim TV
Luís Henrique Mendonça foi baleado no estacionamento de uma chácara no bairro Jardim TV

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no final da madrugada deste domingo (12), durante uma festa em uma chácara localizada no bairro Jardim TV, em Araçatuba. A vítima foi identificada como Luís Henrique Mendonça.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por três disparos, que o acertaram na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no evento, mas morreu ainda no local, no estacionamento da propriedade.

Testemunhas contaram que o atirador fugiu logo após os disparos e, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Araçatuba, que conduz as investigações.

O corpo de Luís Henrique foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório e sepultamento.

