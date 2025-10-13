Jovem de 18 anos é morto a tiros durante festa em Araçatuba

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no final da madrugada deste domingo (12), durante uma festa em uma chácara localizada no bairro Jardim TV, em Araçatuba. A vítima foi identificada como Luís Henrique Mendonça.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por três disparos, que o acertaram na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no evento, mas morreu ainda no local, no estacionamento da propriedade.

Testemunhas contaram que o atirador fugiu logo após os disparos e, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Araçatuba, que conduz as investigações.