Jovem de 18 anos é morto a tiros durante festa em Araçatuba

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no final da madrugada deste domingo (12), durante uma festa em uma chácara localizada no bairro Jardim TV, em Araçatuba. A vítima foi identificada como Luís Henrique Mendonça.
De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por três disparos, que o acertaram na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no evento, mas morreu ainda no local, no estacionamento da propriedade.
Testemunhas contaram que o atirador fugiu logo após os disparos e, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Araçatuba, que conduz as investigações.
O corpo de Luís Henrique foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório e sepultamento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.