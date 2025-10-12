Polícia Militar prende homem com arma e jacarés abatidos

Na noite de sábado (11), a Polícia Militar prendeu um homem após receber denúncia sobre disparos de arma de fogo próximos a uma fazenda na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi até o ponto indicado, mas não encontrou movimentação suspeita. Pouco tempo depois, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um GM Monza azul na entrada de uma propriedade rural e decidiram realizar a abordagem.

Durante a vistoria no veículo, foram apreendidos uma espingarda calibre 20, um cartucho deflagrado, além de pólvora, chumbo, um motor de popa e dois jacarés mortos. Questionado, um dos ocupantes afirmou que o grupo caçava “para consumo próprio”, mas não apresentou documentação da arma nem autorização ambiental.