12 de outubro de 2025
EM ARACANGUÁ

Polícia Militar prende homem com arma e jacarés abatidos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Durante patrulhamento, equipe encontrou espingarda e jacarés abatidos em veículo suspeito na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá.
Na noite de sábado (11), a Polícia Militar prendeu um homem após receber denúncia sobre disparos de arma de fogo próximos a uma fazenda na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi até o ponto indicado, mas não encontrou movimentação suspeita. Pouco tempo depois, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um GM Monza azul na entrada de uma propriedade rural e decidiram realizar a abordagem.

Durante a vistoria no veículo, foram apreendidos uma espingarda calibre 20, um cartucho deflagrado, além de pólvora, chumbo, um motor de popa e dois jacarés mortos. Questionado, um dos ocupantes afirmou que o grupo caçava “para consumo próprio”, mas não apresentou documentação da arma nem autorização ambiental.

Diante das evidências, o homem foi levado à Central de Flagrantes de Auriflama, onde teve a prisão ratificada por posse irregular de arma de fogo e crime ambiental. Os outros dois passageiros do carro foram ouvidos e liberados em seguida.

