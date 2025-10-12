Homem planeja ataque a policial e morre em confronto com a PM

Um homem de 48 anos morreu após um confronto com policiais militares na noite de sexta-feira (10), no bairro Sílvia Covas, em Penápolis. Segundo a PM, a equipe foi acionada após receber uma denúncia apontando que o suspeito estaria organizando um ataque contra um policial da cidade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os agentes foram até a residência do homem, identificado como Salviandro Marques Fernandes, para averiguar a denúncia. Ao notar a presença da viatura, ele tentou escapar.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito teria disparado contra os policiais, que reagiram, segundo informou a corporação. Ele foi atingido por cinco tiros e morreu no local.