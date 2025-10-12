12 de outubro de 2025
PENÁPOLIS

Homem planeja ataque a policial e morre em confronto com a PM

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Polícia foi acionada após denúncia de que o homem, de 48 anos, planejava um atentado contra um policial na cidade
Polícia foi acionada após denúncia de que o homem, de 48 anos, planejava um atentado contra um policial na cidade

Um homem de 48 anos morreu após um confronto com policiais militares na noite de sexta-feira (10), no bairro Sílvia Covas, em Penápolis. Segundo a PM, a equipe foi acionada após receber uma denúncia apontando que o suspeito estaria organizando um ataque contra um policial da cidade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os agentes foram até a residência do homem, identificado como Salviandro Marques Fernandes, para averiguar a denúncia. Ao notar a presença da viatura, ele tentou escapar.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito teria disparado contra os policiais, que reagiram, segundo informou a corporação. Ele foi atingido por cinco tiros e morreu no local.

Na casa, os policiais encontraram a arma usada na troca de tiros e pequenas porções de cocaína. As armas dos PMs envolvidos foram recolhidas para perícia, e o caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Penápolis.

