Ex-casal é encontrado morto em casa no Nova Iorque em Araçatuba

Um ex-casal foi localizado morto dentro de uma residência, no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, entre o final da tarde e o início da noite deste sábado (11). Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com as primeiras informações, o homem seria Jorge Luís Bernardo, guarda municipal aposentado e a mulher servidora pública Marlei Rosseto . Ambos foram encontrados já mortos, com marcas de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da Perícia Técnica, que vai apurar as causas e a dinâmica das mortes. As vítimas seriam um ex-casal e existe a hipotese de homicidio e em seguida suicidio por parte de Jorge Luís. O caso será investigado.

Nota do sindicato