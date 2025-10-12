Ex-casal é encontrado morto em casa no Nova Iorque em Araçatuba

Um ex-casal foi localizado morto dentro de uma residência, no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, entre o final da tarde e o início da noite deste sábado (11). Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido.
De acordo com as primeiras informações, o homem seria Jorge Luís Bernardo, guarda municipal aposentado e a mulher servidora pública Marlei Rosseto . Ambos foram encontrados já mortos, com marcas de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da Perícia Técnica, que vai apurar as causas e a dinâmica das mortes. As vítimas seriam um ex-casal e existe a hipotese de homicidio e em seguida suicidio por parte de Jorge Luís. O caso será investigado.
Nota do sindicato
Por se tratarem de servidores municipais o sindicatdo da categoria emitiu uma nota em suas redes sociais sobre o caso:
"O Sisema – Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Regiao manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da servidora Marlei Rosseto. Neste momento de tristeza e dor expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, rogando a Deus que conforte seus corações e lhes dê força para enfrentar esta perda irreparável.
MARLEI ROSSETO deixa saudades e um legado de respeito, companheirismo e dedicação. Sua memória permanecerá viva entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Regiao manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor Guarda municipal aposentado JORGE LUIS .
Neste momento de tristeza, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, rogando a Deus que conforte seus corações e lhes dê força para enfrentar esta perda irreparável.
JORGE LUIS deixa saudades e um legado de respeito, companheirismo e dedicação. Sua memória permanecerá viva entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."
