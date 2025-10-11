Câmera flagra mulher furtando tanquinho em Pereira Barreto

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 55 anos furtava um tanquinho durante a madrugada em Pereira Barreto. As imagens, obtidas por uma vizinha, levaram a Polícia Militar até a suspeita, que acabou presa em flagrante na manhã de sexta-feira (10).
Segundo a PM, a vítima reconheceu a autora ao ver o vídeo e acionou o COPOM. A mulher, que já era conhecida nos meios policiais por outros furtos, foi localizada pouco depois. Na casa dela, os militares encontraram o eletrodoméstico levado da residência da vítima.
Confrontada pelos policiais, a suspeita confessou o crime. Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o flagrante foi confirmado pela autoridade policial. A mulher foi encaminhada à carceragem e segue à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de furto.
