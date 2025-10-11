11 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DE OLHO

Câmera flagra mulher furtando tanquinho em Pereira Barreto

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Imagens de segurança ajudaram a Polícia Militar a identificar e prender, em flagrante, uma mulher de 55 anos suspeita de furtar o eletrodoméstico
Imagens de segurança ajudaram a Polícia Militar a identificar e prender, em flagrante, uma mulher de 55 anos suspeita de furtar o eletrodoméstico

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 55 anos furtava um tanquinho durante a madrugada em Pereira Barreto. As imagens, obtidas por uma vizinha, levaram a Polícia Militar até a suspeita, que acabou presa em flagrante na manhã de sexta-feira (10).

Segundo a PM, a vítima reconheceu a autora ao ver o vídeo e acionou o COPOM. A mulher, que já era conhecida nos meios policiais por outros furtos, foi localizada pouco depois. Na casa dela, os militares encontraram o eletrodoméstico levado da residência da vítima.

Confrontada pelos policiais, a suspeita confessou o crime. Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o flagrante foi confirmado pela autoridade policial. A mulher foi encaminhada à carceragem e segue à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de furto.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários