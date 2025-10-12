Etecs abrem inscrições para cursos gratuitos para 2026; confira

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026. No interior de São Paulo, são mais de 100 unidades de ensino, incluindo as regiões de Araçatuba e Birigui, que oferecem cursos gratuitos em diversas áreas e modalidades.

Em Birigui, a Etec localizada no bairro Santana disponibiliza cursos presenciais de Administração, Comércio Exterior, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Enfermagem e Marketing. Na modalidade online, a unidade oferece o curso de Transações Imobiliárias.

A escola também conta com o Ensino Médio Integrado aos cursos técnicos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática, além das formações técnicas em Administração, Contabilidade, Marketing, Meio Ambiente, Recursos Humanos e Administração.