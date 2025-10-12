Etecs abrem inscrições para cursos gratuitos para 2026; confira

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026. No interior de São Paulo, são mais de 100 unidades de ensino, incluindo as regiões de Araçatuba e Birigui, que oferecem cursos gratuitos em diversas áreas e modalidades.
Em Birigui, a Etec localizada no bairro Santana disponibiliza cursos presenciais de Administração, Comércio Exterior, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Enfermagem e Marketing. Na modalidade online, a unidade oferece o curso de Transações Imobiliárias.
A escola também conta com o Ensino Médio Integrado aos cursos técnicos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática, além das formações técnicas em Administração, Contabilidade, Marketing, Meio Ambiente, Recursos Humanos e Administração.
Já a FATEC de Araçatuba oferece cursos presenciais nas áreas de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho. No formato online, estão disponíveis os cursos de Comércio, Guia de Turismo e Secretariado.
O Ensino Médio Integrado na unidade de Araçatuba conta com as trilhas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática. A escola também oferece formações técnicas em Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Química.
Além de Birigui e Araçatuba, a região conta ainda com Etecs localizadas em Andradina, Penápolis, Ilha Solteira, Jales, Mirandópolis, Pereira Barreto e Valparaíso.
Para participar do exame que classifica candidatos aos cursos gratuitos, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 29. Cada interessado pode realizar até cinco inscrições diferentes.
As inscrições devem ser feitas até as 15h do dia 3 de novembro, por meio do site oficial das Etecs. No dia 25 de novembro, a partir das 15h, serão divulgados os locais de prova, que será aplicada no dia 30 do mesmo mês. (https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/home/)
