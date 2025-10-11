Acidente entre Amarok e Onix derruba semáforo na Av. Saudade

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) foi acionada na manhã desta sexta-feira (10) para reparar um semáforo danificado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Marginal Anhanguera, no bairro Saudade, em Araçatuba, após um acidente entre dois veículos.

A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok e um Chevrolet Onix, que seguiam pela marginal no sentido à Avenida da Saudade. Segundo informações apuradas no local, o condutor do Onix tentou fazer a conversão à esquerda em direção à Nestlé, quando foi atingido pela caminhonete, que invadiu a faixa contínua e colidiu na lateral do carro.

Com o impacto, o automóvel foi lançado contra um poste de energia, que alimenta o sistema semafórico do cruzamento. A base do semáforo foi quebrada, e o equipamento ficou suspenso apenas pelos cabos elétricos.