Acidente entre Amarok e Onix derruba semáforo na Av. Saudade

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) foi acionada na manhã desta sexta-feira (10) para reparar um semáforo danificado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Marginal Anhanguera, no bairro Saudade, em Araçatuba, após um acidente entre dois veículos.
A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok e um Chevrolet Onix, que seguiam pela marginal no sentido à Avenida da Saudade. Segundo informações apuradas no local, o condutor do Onix tentou fazer a conversão à esquerda em direção à Nestlé, quando foi atingido pela caminhonete, que invadiu a faixa contínua e colidiu na lateral do carro.
Com o impacto, o automóvel foi lançado contra um poste de energia, que alimenta o sistema semafórico do cruzamento. A base do semáforo foi quebrada, e o equipamento ficou suspenso apenas pelos cabos elétricos.
O motorista do Onix precisou ser socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado para atendimento médico. A CPFL realizou o desligamento temporário da rede elétrica para permitir o trabalho da perícia técnica.
Durante o atendimento da ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) organizou o tráfego na região, enquanto agentes da Mobilidade Urbana providenciaram sinalização provisória até o conserto do equipamento.
