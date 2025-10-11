11 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Boliviano é preso na Rondon com cápsulas de cocaína no estômago

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação conjunta do Policiamento Rodoviário interceptou o entorpecente durante a Operação Impacto, em Araçatuba
Ação conjunta do Policiamento Rodoviário interceptou o entorpecente durante a Operação Impacto, em Araçatuba

Durante fiscalização na madrugada desta sexta-feira (10), policiais do Policiamento Rodoviário de Araçatuba, em operação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), prenderam um homem de 41 anos, de nacionalidade boliviana, por tráfico internacional de drogas na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 543.

O flagrante ocorreu durante a Operação Impacto, quando a equipe abordou um ônibus interestadual para averiguação. Durante a inspeção, os policiais perceberam o comportamento nervoso de um passageiro e decidiram realizar uma vistoria minuciosa. No banheiro do veículo, dentro do cesto de lixo, foi encontrada uma embalagem de lenços umedecidos contendo 20 cápsulas de cocaína.

Questionado, o homem que ocupava a poltrona de número 8 admitiu ser o dono do entorpecente e revelou que havia ingerido outras cápsulas com o mesmo material. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Guararapes, onde passou por procedimento médico para expelir o restante da droga.

Ao todo, foram apreendidas 132 cápsulas de pasta base de cocaína, totalizando 1,644 quilo do entorpecente. Após receber alta médica, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde teve o flagrante formalizado por tráfico de drogas. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários