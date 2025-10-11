Boliviano é preso na Rondon com cápsulas de cocaína no estômago

Durante fiscalização na madrugada desta sexta-feira (10), policiais do Policiamento Rodoviário de Araçatuba, em operação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), prenderam um homem de 41 anos, de nacionalidade boliviana, por tráfico internacional de drogas na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 543.
O flagrante ocorreu durante a Operação Impacto, quando a equipe abordou um ônibus interestadual para averiguação. Durante a inspeção, os policiais perceberam o comportamento nervoso de um passageiro e decidiram realizar uma vistoria minuciosa. No banheiro do veículo, dentro do cesto de lixo, foi encontrada uma embalagem de lenços umedecidos contendo 20 cápsulas de cocaína.
Questionado, o homem que ocupava a poltrona de número 8 admitiu ser o dono do entorpecente e revelou que havia ingerido outras cápsulas com o mesmo material. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Guararapes, onde passou por procedimento médico para expelir o restante da droga.
Ao todo, foram apreendidas 132 cápsulas de pasta base de cocaína, totalizando 1,644 quilo do entorpecente. Após receber alta médica, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde teve o flagrante formalizado por tráfico de drogas. Ele permanece preso à disposição da Justiça.
