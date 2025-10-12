Araçatuba sedia Apas Experience e fortalece setor supermercadista

Araçatuba foi palco, nesta terça-feira (7), da edição 2025 da Apas Experience, encontro promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), realizado no espaço Vívere Eventi. O evento reuniu empresários do setor supermercadista de toda a região e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além da direção da entidade.

Entre os participantes estiveram o presidente da Apas, Erlon Ortega; o deputado federal Vinícius Carvalho; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor; o diretor regional da associação, Antônio de Vigo; e a diretora de Responsabilidade Social, Vanessa Vasques. O prefeito Lucas Zanatta foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Alencar Sader.

Palestras e negócios

A programação incluiu palestras sobre inteligência de dados, liderança e gestão estratégica, ministradas por especialistas nacionais. Em paralelo, um espaço de negócios com mais de 40 expositores apresentou soluções e tendências para o varejo alimentar.