Araçatuba sedia Apas Experience e fortalece setor supermercadista

Araçatuba foi palco, nesta terça-feira (7), da edição 2025 da Apas Experience, encontro promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), realizado no espaço Vívere Eventi. O evento reuniu empresários do setor supermercadista de toda a região e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além da direção da entidade.
Entre os participantes estiveram o presidente da Apas, Erlon Ortega; o deputado federal Vinícius Carvalho; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor; o diretor regional da associação, Antônio de Vigo; e a diretora de Responsabilidade Social, Vanessa Vasques. O prefeito Lucas Zanatta foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Alencar Sader.
Palestras e negócios
A programação incluiu palestras sobre inteligência de dados, liderança e gestão estratégica, ministradas por especialistas nacionais. Em paralelo, um espaço de negócios com mais de 40 expositores apresentou soluções e tendências para o varejo alimentar.
Na região de Araçatuba, o setor supermercadista reúne 466 estabelecimentos distribuídos em 43 municípios, empregando mais de 5 mil pessoas diretamente — 231 novas vagas foram criadas apenas em 2024. Os números reforçam a força econômica do segmento para a cidade e para o interior paulista.
Parcerias e desenvolvimento
Na abertura do evento, o secretário Alencar Sader destacou a importância da aproximação entre o poder público e os empresários. “Araçatuba tem mais de 120 supermercados, gerando milhares de empregos diretos. Eventos como este fortalecem o diálogo e permitem pensar soluções conjuntas”, afirmou.
Sader visitou a feira e destacou que encontros como a Apas Experience ajudam a ampliar parcerias, incentivar a inovação e estimular novos negócios no município.
O presidente da Apas, Erlon Ortega, ressaltou a experiência do secretário na iniciativa privada como um diferencial para aproximar governo e setor produtivo. Ele também destacou ações sociais apoiadas pela entidade, como a chegada do programa Sesc Mesa Brasil a Araçatuba e projetos em parceria com o Procon.
O encontro consolidou Araçatuba como referência regional no setor supermercadista e reforçou o papel da cooperação entre poder público e iniciativa privada para impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
