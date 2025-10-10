'Maconha gourmet”: plano terapêutico vira caso de polícia

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Araçatuba resultou, nesta quinta-feira (9), na prisão temporária de um homem de 39 anos em Três Lagoas (MS). O suspeito é acusado de transformar uma autorização judicial para extração de óleo medicinal de Cannabis em um esquema de produção e comércio ilegal de derivados da planta.
A operação contou com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e envolveu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão — em Araçatuba e em Três Lagoas.
O investigado já havia sido flagrado em agosto, junto com o irmão gêmeo, com cinco quilos de “maconha gourmet” e ICE, derivado de alta concentração de THC. Eles apresentaram salvo-conduto que permitia a produção limitada de óleo terapêutico. No entanto, conforme as investigações, ele teria expandido a atividade para além dos limites legais.
Na propriedade rural em Três Lagoas, policiais encontraram 75 plantas, flores e folhas secas, sementes da variedade “ColombiaGold”, extratos e uma espingarda de pressão modificada. O local funcionaria como centro de produção dos derivados, que eram vendidos a usuários e traficantes.
Com base nas provas, a Justiça autorizou a prisão temporária por 30 dias, podendo ser prorrogada. A Polícia Civil de Três Lagoas registrou também um flagrante por posse irregular de arma de fogo. O caso continua sob investigação da 2ª DISE/DEIC/DEINTER 10, em Araçatuba.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.