'Maconha gourmet”: plano terapêutico vira caso de polícia

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Araçatuba resultou, nesta quinta-feira (9), na prisão temporária de um homem de 39 anos em Três Lagoas (MS). O suspeito é acusado de transformar uma autorização judicial para extração de óleo medicinal de Cannabis em um esquema de produção e comércio ilegal de derivados da planta.

A operação contou com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e envolveu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão — em Araçatuba e em Três Lagoas.

O investigado já havia sido flagrado em agosto, junto com o irmão gêmeo, com cinco quilos de “maconha gourmet” e ICE, derivado de alta concentração de THC. Eles apresentaram salvo-conduto que permitia a produção limitada de óleo terapêutico. No entanto, conforme as investigações, ele teria expandido a atividade para além dos limites legais.