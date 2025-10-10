10 de outubro de 2025
PERDEU O CONTROLE

Caminhão-cegonha tomba e espalha carros na Rondon em Mirandópolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motorista sofreu ferimentos leves; trecho da rodovia foi parcialmente interditado para retirada dos veículos
Motorista sofreu ferimentos leves; trecho da rodovia foi parcialmente interditado para retirada dos veículos

Um caminhão-cegonha tombou na madrugada desta sexta-feira (10) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do trevo de Mirandópolis. Com o impacto, os veículos transportados ficaram espalhados pelo canteiro central, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia, fazendo com que o veículo tombasse no canteiro. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Equipes de resgate e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas para remover os veículos e realizar a limpeza da pista. O trecho foi parcialmente interditado durante os trabalhos, para garantir a segurança dos usuários da rodovia.

A Polícia Rodoviária orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região até a completa liberação da via.

