Conselheira tutelar é acusada de agredir mulher em Birigui

Uma autônoma de 43 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Birigui, nesta sexta-feira (10), para registrar ocorrência contra uma conselheira tutelar. Segundo o boletim, ela foi agredida em uma residência localizada em um condomínio no cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Adolpho Hecht Júnior.

A vítima contou que manteve um relacionamento amoroso de cerca de três anos com um homem de 55 anos, sem saber que ele era casado. No dia 3 de outubro, por volta das 9h30, a conselheira apareceu no local acompanhada de uma amiga e exigiu entrar no imóvel. Ao ser atendida, teria invadido o espaço e iniciado agressões físicas contra a mulher, com socos, chutes e joelhadas, além de arrancar tufos de cabelo e causar um corte em seu seio esquerdo.

A conselheira também teria retirado o salto que usava para pisotear as costas da vítima. O homem tentou intervir, alegando que a autônoma estava ali a convite dele. A mulher relatou que temeu não sair viva da residência.