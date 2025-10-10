10 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FLAGRANTE

Duas mulheres são detidas por furto e porte de drogas em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Duas mulheres foram detidas pela PM após furtarem loja no Centro de Birigui
Duas mulheres foram detidas pela PM após furtarem loja no Centro de Birigui

Duas mulheres foram detidas na tarde de quinta-feira (9) após um furto na Lojas Americanas, localizada na Rua 7 de Dezembro, região central de Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, durante patrulhamento da equipe Dejem, da Polícia Militar.

De acordo com o gerente da loja, as suspeitas foram flagradas pelo sistema de monitoramento interno. Uma delas colocava os produtos em uma cesta, enquanto a outra escondia os itens em uma bolsa. Após a ação, ambas saíram em direção à calçada, onde foram abordadas pelo funcionário. Ao serem questionadas, admitiram o furto, momento em que a PM foi acionada.

Uma policial feminina realizou busca pessoal, mas nada ilícito foi encontrado inicialmente. As duas foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o delegado registrou o Boletim de Ocorrência por furto, além de fazer a apreensão e devolução dos produtos à loja.

Durante a apresentação, a advogada de defesa manuseou as bolsas das detidas e encontrou, em um dos compartimentos, três invólucros aparentando ser crack. O material foi apreendido para perícia, e o caso passou a ser tratado também como porte de drogas.

As envolvidas permaneceram à disposição da Justiça para as providências legais.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários