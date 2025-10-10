Duas mulheres são detidas por furto e porte de drogas em Birigui

Duas mulheres foram detidas na tarde de quinta-feira (9) após um furto na Lojas Americanas, localizada na Rua 7 de Dezembro, região central de Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, durante patrulhamento da equipe Dejem, da Polícia Militar.

De acordo com o gerente da loja, as suspeitas foram flagradas pelo sistema de monitoramento interno. Uma delas colocava os produtos em uma cesta, enquanto a outra escondia os itens em uma bolsa. Após a ação, ambas saíram em direção à calçada, onde foram abordadas pelo funcionário. Ao serem questionadas, admitiram o furto, momento em que a PM foi acionada.

Uma policial feminina realizou busca pessoal, mas nada ilícito foi encontrado inicialmente. As duas foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o delegado registrou o Boletim de Ocorrência por furto, além de fazer a apreensão e devolução dos produtos à loja.