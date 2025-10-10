Procurado, 'Boca Murcha' é preso em operação da Polícia Militar

Um homem conhecido por “Boca Murcha”, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã de quinta-feira (10) durante a Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar em Buritama. A ação ocorreu por volta das 9h30, na eua Rui Barbosa, região central do município.

Durante a abordagem a uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e emplacada em Guararapes, os policiais constataram que o licenciamento estava vencido desde agosto deste ano. O condutor havia regularizado a situação no mesmo dia, mas foi lavrado um Auto de Infração de Trânsito.

Na sequência, a equipe fez uma pesquisa via Copom e descobriu que o homem estava com mandado de prisão em aberto relacionado a um processo referente a prisão civil por pensão alimentícia. O indivíduo também possui antecedentes pelos artigos 157 (roubo), 121 (tentativa de homicídio) e porte ilegal de arma.