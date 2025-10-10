10 de outubro de 2025
FOI PRA CADEIA

Procurado, 'Boca Murcha' é preso em operação da Polícia Militar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Procurado por não pagamento de pensão foi capturado durante operação no Centro de Buritama
Procurado por não pagamento de pensão foi capturado durante operação no Centro de Buritama

Um homem conhecido por “Boca Murcha”, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã de quinta-feira (10) durante a Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar em Buritama. A ação ocorreu por volta das 9h30, na eua Rui Barbosa, região central do município.

Durante a abordagem a uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e emplacada em Guararapes, os policiais constataram que o licenciamento estava vencido desde agosto deste ano. O condutor havia regularizado a situação no mesmo dia, mas foi lavrado um Auto de Infração de Trânsito.

Na sequência, a equipe fez uma pesquisa via Copom e descobriu que o homem estava com mandado de prisão em aberto relacionado a um processo referente a prisão civil por pensão alimentícia. O indivíduo também possui antecedentes pelos artigos 157 (roubo), 121 (tentativa de homicídio) e porte ilegal de arma.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Buritama, onde permaneceu à disposição da Justiça.

